На Уралмаше «Приора» влетела в трамвайную остановку и перевернулась

По словам очевидцев, водитель был пьян.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Ночью с 20 на 21 августа на улице Машиностроителей "Лада Приора" снесла дорожный знак и перевернулась на крышу.

Двигаясь в сторону Бакинских Комиссаров, машина на полной скорости врезалась в трамвайную остановку. В салоне авто были пассажиры, но обошлось без жертв и пострадавших.

На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Им предстоит разобраться в случившемся. Как утверждают очевидцы, водитель был пьян.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!