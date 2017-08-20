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На Уралмаше «Приора» влетела в трамвайную остановку и перевернулась

На Уралмаше "Приора" влетела в трамвайную остановку и перевернулась
16+
Фото: служба спасения "СОВА"
По словам очевидцев, водитель был пьян.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Ночью с 20 на 21 августа на улице Машиностроителей "Лада Приора" снесла дорожный знак и перевернулась на крышу.

Двигаясь в сторону Бакинских Комиссаров, машина на полной скорости врезалась в трамвайную остановку. В салоне авто были пассажиры, но обошлось без жертв и пострадавших.

На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Им предстоит разобраться в случившемся. Как утверждают очевидцы, водитель был пьян.

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Олег Галимов, 21.08.2017, 10:04
Тэги: Новости дня, ГИБДД, Авто
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