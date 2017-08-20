Под Талицей внедорожник сбил ребенка на велосипеде

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017
В воскресенье, 20 августа, вблизи трассы Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП с участием 8-летнего велосипедиста.
Внедорожник Toyota Hilux, под управлением женщины, сбил несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.
– Ребенок получил сотрясение головного мозга, ушибы головы, перелом ребер и доставлен в реанимацию Талицкой больницы, – сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
Мама мальчика призналась, что сама разрешила сыну пойти кататься. Более того, женщина была в курсе, что детям до 14 лет запрещено ездить на велосипедах по проезжей части.
- Ее привлекли к административной ответственности.
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