Трагедия на трассе Екатеринбург – Серов: три человека погибли, два пострадали

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017
Днем 20 августа на 2 километре трассы Екатеринбург – Серов произошло смертельное ДТП. Водитель "шестерки" ехал из поселка Верх-Нейвинский и не справился с управлением. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.
Водитель, мужчина 1974 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы левой ноги.
Один из пассажиров получил открытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации. Еще три пассажира ВАЗа скончались на месте.
– Погибшим было 37, 38 и 43 года, все они являлись жителями поселка Верх–Нейвинский, – сообщает ГИБДД Свердловской области.
- По данному факту проводится проверка.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!