Трагедия на трассе Екатеринбург – Серов: три человека погибли, два пострадали

ВАЗ-2106 вылетел в кювет и перевернулся.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Днем 20 августа на 2 километре трассы Екатеринбург – Серов произошло смертельное ДТП. Водитель "шестерки" ехал из поселка Верх-Нейвинский и не справился с управлением. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель, мужчина 1974 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы левой ноги.

Один из пассажиров получил открытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации. Еще три пассажира ВАЗа скончались на месте.

– Погибшим было 37, 38 и 43 года, все они являлись жителями поселка Верх–Нейвинский, – сообщает ГИБДД Свердловской области.

По данному факту проводится проверка.

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