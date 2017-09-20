«Убитыми» дорогами займемся в следующем году": чиновники отчитались по ремонту улиц в Екатеринбурге

За 2017 год на работы потратили почти 3 миллиарда рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

С наступлением зимы в Екатеринбурге завершатся ремонтные работы на улицах, на которых в этом году восстанавливают покрытие в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". По данным министра транспорта и связи Свердловской области Василия Старкова, на эту цель были выделены 2,7 миллиарда рублей (1,2 – из федерального бюджета, – прим.авт.). НАША узнала у чиновников, ответственных за городские дороги , на каком этапе сейчас находятся все запланированные ремонты.

Класть асфальт в дождь стало опасно

В этом году в Екатеринбурге ремонтируют 1300 километров дорог. Из них 613 км приходится на городские улицы, 426 км – федеральные дороги, а 260 км – трассы, которые идут в города-спутники (Полевской, Березовский, Арамиль и Первоуральск).

– Основные работы уже завершены, сейчас идет этап приемки и оценки качества работы, – подчеркнул Василий Старков. – Оплату, что важно, производим только после подтверждения качества выполненных работ. Ну и составляем уже планы на 2018 год. Могу точно сказать, что внесем в наш список все объекты, попавшие в ТОП-10 рейтинга "убитых" дорог ОНФ.

фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

По словам министра транспорта, сейчас ремонтники перешли на круглосуточный режим работы – из-за частых дождей в начале лета приходится догонять графики. Тем не менее, в пасмурную погоду никто, по-прежнему, не работает.

– Горожане – главный инспектор для дорожных рабочих, – утверждает Василий Старков. – Сейчас они не рискнут класть асфальт в дождь, потому что почти у каждого жителя есть телефон с камерой, и фотографии, и видеоролики их нарушений мгновенно окажутся в интернете.

"Ремонтируем не только к ЧМ"

По словам председателя комитета благоустройства мэрии Тамары Благодатковой, в городе работы на проезжих частях завершены практически на всех улицах.

– Продолжаются они только на улице Машиностроителей, дублере Сибирского тракта и проспекте Ленина, – перечисляет чиновница. – На остальных дорогах ситуация следующая: на 27 объектах сейчас идет лабораторный контроль, оцениваем качество выполненных работа, а 22 улицы уже в полном объеме приняты комиссией.

Несмотря на то, что столица Урала готовиться принять ЧМ по футболу, некоторые дороги ремонтируются и в спальных районах города. Таких улиц 18, и делают их по обращениям граждан, а не из-за подготовки к мундиалю. Например, улицы Шварца, Сибирский тракт, Трудовая, Ручейная, Утренняя и другие.

Федеральные дороги доделают к ноябрю

В проект "Безопасные и качественные дороги" входят и федеральные трассы, соединяющие Екатеринбург с другими крупными городами. Как рассказал замначальника ФКУ "УралУпрАвтоДор" Сергей Кохановский, в 2017 году ремонтные работы идут на четырех направлениях.