«Убитыми» дорогами займемся в следующем году": чиновники отчитались по ремонту улиц в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017
С наступлением зимы в Екатеринбурге завершатся ремонтные работы на улицах, на которых в этом году восстанавливают покрытие в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". По данным министра транспорта и связи Свердловской области Василия Старкова, на эту цель были выделены 2,7 миллиарда рублей (1,2 – из федерального бюджета, – прим.авт.). НАША узнала у чиновников, ответственных за городские дороги , на каком этапе сейчас находятся все запланированные ремонты.
Класть асфальт в дождь стало опасно
В этом году в Екатеринбурге ремонтируют 1300 километров дорог. Из них 613 км приходится на городские улицы, 426 км – федеральные дороги, а 260 км – трассы, которые идут в города-спутники (Полевской, Березовский, Арамиль и Первоуральск).
– Основные работы уже завершены, сейчас идет этап приемки и оценки качества работы, – подчеркнул Василий Старков. – Оплату, что важно, производим только после подтверждения качества выполненных работ. Ну и составляем уже планы на 2018 год. Могу точно сказать, что внесем в наш список все объекты, попавшие в ТОП-10 рейтинга "убитых" дорог ОНФ.
фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области
По словам министра транспорта, сейчас ремонтники перешли на круглосуточный режим работы – из-за частых дождей в начале лета приходится догонять графики. Тем не менее, в пасмурную погоду никто, по-прежнему, не работает.
– Горожане – главный инспектор для дорожных рабочих, – утверждает Василий Старков. – Сейчас они не рискнут класть асфальт в дождь, потому что почти у каждого жителя есть телефон с камерой, и фотографии, и видеоролики их нарушений мгновенно окажутся в интернете.
"Ремонтируем не только к ЧМ"
По словам председателя комитета благоустройства мэрии Тамары Благодатковой, в городе работы на проезжих частях завершены практически на всех улицах.
– Продолжаются они только на улице Машиностроителей, дублере Сибирского тракта и проспекте Ленина, – перечисляет чиновница. – На остальных дорогах ситуация следующая: на 27 объектах сейчас идет лабораторный контроль, оцениваем качество выполненных работа, а 22 улицы уже в полном объеме приняты комиссией.
Несмотря на то, что столица Урала готовиться принять ЧМ по футболу, некоторые дороги ремонтируются и в спальных районах города. Таких улиц 18, и делают их по обращениям граждан, а не из-за подготовки к мундиалю. Например, улицы Шварца, Сибирский тракт, Трудовая, Ручейная, Утренняя и другие.
Федеральные дороги доделают к ноябрю
В проект "Безопасные и качественные дороги" входят и федеральные трассы, соединяющие Екатеринбург с другими крупными городами. Как рассказал замначальника ФКУ "УралУпрАвтоДор" Сергей Кохановский, в 2017 году ремонтные работы идут на четырех направлениях.
– На Пермском тракте ремонтируем участок с 285-го по 355-го километр, готовность на данный момент – 90%, ввод в эксплуатацию – 30 октября. На тюменском направлении речь идет о двух участках: с 60-го по 80-й километр работы завершены, идет приемка, а отрезок с 23-го по 35-й км сдадим до начала ноября. На челябинской трассе М-5 два участка (138-144 км; 191-193 км) завершим в ближайшие несколько недель. А на дороге Екатеринбург – Шадринск – Курган ремонтируем три участка: 32-33 км, 46-51 км, 76-81 км. Первый завершен на 100%, остальные сдадут к ноябрю, – перечислил Сергей Кохановский.