Полиция задержала водителя, насмерть сбившего молодого человека на трассе Екатеринбург – Алапаевск

После ДТП автомобилист скрылся.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

В Свердловской области задержали водителя, который насмерть сбил пешехода на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария произошла в ночь на 21 сентября на 43-м километре трассы. Водитель сбил 25-летнего мужчину, который шел по проезжей части. Пострадавший скончался на месте, автомобилист предпочел скрыться. Чтобы найти его, полицейские проверили все грунтовые примыкания дорог, которые находятся в районе трассы Екатеринбург – Алапаевск, улицы и дворы поселков Лосиный, Ключевск и Монетный, а также территории автопредприятий.

Зацепку удалось найти на одном из таких предприятий. Там же задержали подозреваемого – 35-летнего водителя грузовика. Он пояснил, что не заметил мужчину на темной дороге, так как у пешехода не было светоотражающих элементов на одежде.

Водителя доставили в отделение ГИБДД по Березовскому. По факту ДТП идет следствие.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!