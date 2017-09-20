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В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил подростка на велосипеде
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В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил подростка на велосипеде

В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил подростка на велосипеде
16+
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

ГИБДД Екатеринбурга начала розыск водителя, который сбил на улице Челюскинцев 15-летнего велосипедиста.

Все произошло на перекрестке с переулком Красный. На данный момент неизвестна даже марка автомобиля разыскиваемого.

– Водитель неустановленного транспортного средства, допустил наезд на 15-летнего  мальчика-велосипедиста, который переходил проезжую часть дороги по регулированному перекрестку, – сообщили в городском ГИБДД.

  • В результате столкновения подросток получил травмы.
  • Водитель скрылся с места ДТП.

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Олег Галимов, 21.09.2017, 08:20
Тэги: ДТП, Дети, ГИБДД
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