В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил подростка на велосипеде

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017
ГИБДД Екатеринбурга начала розыск водителя, который сбил на улице Челюскинцев 15-летнего велосипедиста.
Все произошло на перекрестке с переулком Красный. На данный момент неизвестна даже марка автомобиля разыскиваемого.
– Водитель неустановленного транспортного средства, допустил наезд на 15-летнего мальчика-велосипедиста, который переходил проезжую часть дороги по регулированному перекрестку, – сообщили в городском ГИБДД.
- В результате столкновения подросток получил травмы.
- Водитель скрылся с места ДТП.
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