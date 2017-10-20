В Свердловской области на заснеженной трассе столкнулись две фуры

Грузовики принадлежат сети "Монетка".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017

На севере Свердловской области, где выпал снег, столкнулись две фуры торговой сети "Монетка".

Грузовик MAN поворачивал в сторону поселка Вьюжный на трассе между Волчанском и Североуральском. Машину занесло на заснеженной трассе, и в этот момент в нее врезался грузовик Freightliner, который шел навстречу.

Обе фуры от удара съехали в кювет, причем MAN опрокинулся на бок, а кабина Freightliner получила серьезные механические повреждения, сообщает серовский портал "Глобус".