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В Свердловской области на заснеженной трассе столкнулись две фуры

В Свердловской области на заснеженной трассе столкнулись две фуры
16+
Фото: vk.com/incekb
Грузовики принадлежат сети "Монетка".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017

На севере Свердловской области, где выпал снег, столкнулись две фуры торговой сети "Монетка". 
 
Грузовик MAN поворачивал в сторону поселка Вьюжный на трассе между Волчанском и Североуральском. Машину занесло на заснеженной трассе, и в этот момент в нее врезался грузовик Freightliner, который шел навстречу. 
 
 
 
Обе фуры от удара съехали в кювет, причем MAN опрокинулся на бок, а кабина Freightliner получила серьезные механические повреждения, сообщает серовский портал "Глобус". 
 
 
  • По словам водителей, ДТП произошло из-за сложных погодных условий: на севере области выпал снег, дорога была мокрой. К счастью, водители не пострадали. 

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Маша Шмурыгина, 21.10.2017, 12:58
Тэги: ДТП, Фото
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