В Свердловской области водитель насмерть сбил мужчину на трассе и сбежал

Его разыскивает полиция.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017
В Свердловской области разыскивают водителя, который сбил пешехода на трассе Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское и скрылся.
По данным ГИБДД, авария произошла в ночь на 20 октября в Режевском районе. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле ехал со стороны Режа в сторону Артемовского, когда под его колеса попал пешеход. Сбив 42-летнего мужчину, водитель скрылся.
Пешеход погиб на месте. Автоинспекторы при осмотре места ДТП обнаружили осколки пластика серого цвета переднего бампера автомобиля, предположительно, марки ВАЗ-2110, 2112, 2111.
- ГИБДД просит возможных очевидцев обращаться по телефонам 269-77-00 (дежурная часть УГИБДД по Свердловской области), или по телефонам ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району по телефонам 8(34364) 3-13-87, 3-23-61, сот. 8-902-25-41-831. Конфиденциальность гарантируется.