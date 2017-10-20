Наверх
В Свердловской области водитель насмерть сбил мужчину на трассе и сбежал
10:49, сегодня
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
10:25, сегодня
В пяти уральских деревнях ввели режим ЧС из-за туберкулеза
20:39, 20.10.20171
"Работаем ради безопасности или ТЦ?": начальник областной ГИБДД раскритиковал пешеходные переходы в центре Екатеринбурга
20:00, 20.10.20172
Группа ВТБ присоединилась к программе лояльности платежной системы "Мир"
В Екатеринбурге впервые сменили паспортный пол трансгендеру без операции
19:42, 20.10.20172
Футболистов "Урала" выведут на поле воспитанники интерната для детей с ДЦП
19:36, 20.10.20171
Все выделенные полосы для общественного транспорта в Екатеринбурге заработают к чемпионату мира – 2018
19:25, 20.10.20172
ВТБ Лизинг запускает специальную акцию на лизинг автомобилей Volkswagen
Дорогу на Серебрянку, на которую уральцы жаловались Путину, закончили ремонтировать
19:19, 20.10.2017
Модель из Екатеринбурга Полина Попова уехала представлять Россию на "Мисс мира"
18:36, 20.10.2017
Прокуратура Екатеринбурга подаст на мэрию в суд за обесточивание дворов
18:12, 20.10.20172
ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени
Останется только один: в центре Екатеринбурга закрывается "Огонь.Бургер.Бар"
17:36, 20.10.20171
Министр культуры Мединский все же останется доктором наук
17:29, 20.10.2017
Из-за наезда на ребенка в Екатеринбурге ГИБДД начнет штрафовать велосипедистов за езду по тротуару
16:55, 20.10.20171
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Выход данных по инфляции в США как фактор риска
Над Свердловской областью пройдет звездопад
16:48, 20.10.2017
Роспотребнадзор вновь запретил продажу "боярышника"
16:23, 20.10.20173
В Екатеринбурге отложили открытие Макаровского моста
15:55, 20.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Внимание на Магнит
Новый регламент ГИБДД: машины смогут останавливать для проверки в любом месте
15:52, 20.10.2017
Глава свердловской ГИБДД назвал "абсурдом" идею платного въезда в центр Екатеринбурга
15:25, 20.10.2017
"Уральские авиалинии" оштрафовали за требование дополнительно оплатить багаж
15:01, 20.10.2017
ВТБ снизил ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса
Дни проведения матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге хотят сделать выходными
14:57, 20.10.20172
В Екатеринбурге полицейский вымогал взятку в 300 тысяч рублей
14:16, 20.10.2017
В Кировграде женщина получила семь лет за убийство сына сожителя
14:10, 20.10.2017
Как проветрить квартиру, не открывая окон: руководитель техотдела оконной компании поделился опытом
Екатеринбуржец занял первое место на чемпионате мира по паратхэквондо в Лондоне
13:50, 20.10.2017
Куйвашев поручил создать единый портал Свердловской области
13:40, 20.10.2017
Фотограф из Екатеринбурга получил международную награду за "селфи со львом"
13:19, 20.10.2017
Оборот по эквайрингу Группы ВТБ превысил 1 трлн рублей
В Екатеринбурге студентов выселят из общаг на время ЧМ-2018 ради полицейских
12:51, 20.10.20172
В Екатеринбурге поймали серийных угонщиков Solaris
12:45, 20.10.2017
В Екатеринбурге жильцы дома остались без телевидения из-за антенн соседа
12:06, 20.10.20173
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Rusal встал в очередь на включение в MSCI Russia
С начала года объем привлеченных средств ВТБ в УрФО вырос в 1,5 раза
11:49, 20.10.20171
Роль не дотянула до актера: рецензия на фильм "Геошторм"
11:37, 20.10.2017
Екатеринбурженка попала в число самых красивых стюардесс мира
11:31, 20.10.2017
Как ускорить капитальный ремонт в своем доме
В Березовском хирурги забыли кусок резины в пациентке
10:56, 20.10.2017
В Екатеринбурге уничтожат более 300 кг мяса
10:32, 20.10.20172
В Свердловской области двое мужчин погибли под колесами поездов
09:57, 20.10.20172
Денежные переводы между ВТБ и ВТБ24 стали бесплатными
В Екатеринбурге из-за туберкулеза закрывают школу
09:25, 20.10.2017
Выходные в Екатеринбурге c 21 по 22 октября: выбираем "Веселую жизнь" и Криса Нормана, а детей отправляем в Космос
09:00, 20.10.20171
В Екатеринбурге на площади 2 тысячи "квадратов" горел склад
08:48, 20.10.2017
Городские СМИ продолжают следить за ситуацией, сложившейся вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга
В Свердловской области Chevrolet насмерть сбил 86-летнюю женщину
08:35, 20.10.2017
В выходные екатеринбуржцев ждут заморозки и снег
08:17, 20.10.20171
"Шли к этой победе пять лет": футболисты "Урала-2001" победили в первенстве России
20:37, 19.10.2017
Группа ВТБ: объем мобильных платежей превысил 8 млрд рублей
Майка Тайсона ждут в Екатеринбурге на открытии Академии единоборств
19:52, 19.10.2017
В аэропорту Екатеринбурга пассажир пытался нелегально провезти 1,8 миллиона рублей
19:51, 19.10.20171
Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Ревде
19:17, 19.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Газпром вышел наверх из сентябрьской консолидации
Порывы ветра – до 18 метров в секунду: МЧС предупредило екатеринбуржцев о непогоде
19:05, 19.10.2017
В Екатеринбурге начали сносить Дом детского творчества
18:33, 19.10.20173
20-летняя екатеринбурженка, которую зарезал дворник в Солнечном, выложила в Инстаграм историю с просьбой о помощи
18:20, 19.10.20172
"Матильду" в Екатеринбурге покажет лично Алексей Учитель
17:52, 19.10.2017
Старый Новый Рок открывает сезон
17:07, 19.10.2017
Стало известно, с кем Поветкин проведет бой в Екатеринбурге
16:33, 19.10.2017
Бывшего квартального Уралмаша Беззуба будут судить за упавшие на ребенка хоккейные ворота
16:05, 19.10.20173
Свердловский облсуд оставил в силе приговор экс-милиционеру, который совершал ритуальные убийства
15:53, 19.10.2017

В Свердловской области водитель насмерть сбил мужчину на трассе и сбежал

В Свердловской области водитель насмерть сбил мужчину на трассе и сбежал
16+
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Его разыскивает полиция.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017

В Свердловской области разыскивают водителя, который сбил пешехода на трассе Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское и скрылся. 
 
По данным ГИБДД, авария произошла в ночь на 20 октября в Режевском районе. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле ехал со стороны Режа в сторону Артемовского, когда под его колеса попал пешеход. Сбив 42-летнего мужчину, водитель скрылся.
 
 
Пешеход погиб на месте. Автоинспекторы при осмотре места ДТП обнаружили осколки пластика серого цвета переднего бампера автомобиля, предположительно, марки ВАЗ-2110, 2112, 2111. 
  • ГИБДД просит возможных очевидцев обращаться по телефонам 269-77-00 (дежурная часть УГИБДД по Свердловской области), или по телефонам ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району по телефонам 8(34364) 3-13-87, 3-23-61, сот. 8-902-25-41-831. Конфиденциальность гарантируется.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

 

Маша Шмурыгина, 21.10.2017, 10:49
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Крушение самолета под Ростовом Кризис и санкции История Екатеринбурга Новости России Грипп Транспорт Дороги Дети Шоу-бизнес Выставки Музыка Взятки Баскетбол Авто Обрушение крыши на Калинина Сибирская язва Деньги Биатлон Культура Студенты Психология Расписание Коллекторы Тест Пожар Храм святой Екатерины Ту 154 Строительство Личное Убийство в Рахмангулово ИГИЛ Мультимедиа Скорая помощь ЖКХ Опрос Пусть говорят Катастрофа Школа ЧМ-2018 Смерть Медицина Кто заработал Скандал с Новиковым Туризм Видео Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Волейбол Истории 9 мая Животные Образование Рейтинг Мода Недвижимость Свердловской области Самолет Горячее Новый год Бизнес Расстрел на Депутатской Доска позора В Екатеринбурге -40 градусов Горящие авто Хэллоуин-2015 ДТП Женщины Розыск Ловец покемонов Статистика Голодовка в колонии Екатеринбуржцы в разных странах Общественный транспорт СМИ Секс Искусство Семья Мировые новости Фото Ошибки врачей Мотоциклы Взрыв Убийство Ирины Вахрушевой Хоккей Расстрел Религия Снос монастыря на Качканаре Приостановка полетов в Египет Парковки Отношения Самолет Минобороны упал в Якутии ЖКХ Свердловской области Здоровье Высокие технологии Скандалы Финансы Интервью Новости дня Спорт Дорожные воины Военный репортаж Интернет Растения Война ритуальных агентств История успеха Эксклюзив Корь МЧС ГИБДД Дело Пьянкова Конкурсы Мистика Гололед 9 мая Слухи Репортаж Экономика Знаменитости Ельцин-центр Новости Приговор Лошагину Лайфхак Еда Суд Футбол Грипп в Екатеринбурге Недвижимость Мужчины Криминал Отдых ЗАГС Позитив Афиша Отключение света Уралмаш, Эльмаш Погода Дом-2 Рецензия Политика Жизнь в городе Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Красота В Египте разбился самолет с российскими туристами Производство Необычное Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов ВУЗ Экономия Развлечения Путин Бэби-боксы Транспортная реформа Происшествия

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru