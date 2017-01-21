В Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись две машины. Есть пострадавшие

Виновников аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.01.2017
В Екатеринбурге 21 января около 23.00 произошло два ДТП в районе улицы Амундсена — Объездная дорога, сообщают пользователи соцсети.
В одной из аварий на Объездной дороге столкнулись автомобили Nissan и Kia.
По словам очевидцев, после ДТП за медицинской помощью обратились двое взрослых и ребенок.
- Вечером в четверг, 19 января, на проспекте Космонавтов «Дэу Нексия» протаранила ВАЗ 2109. Пострадали два человека.
- Водитель «Нексии», которая оказалась машиной такси, сбежал с места ДТП.