Здесь стоять нельзя: 25 улиц в центре Екатеринбурга, на Уралмаше и в Академическом будут вне зоны парковки

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

Знаки «Остановка запрещена» появятся еще на 25 участках в Екатеринбурге, рассказали 22 марта в Центре организации движения. Автомобилистов будут штрафовать и наказывать за парковку на этих улицах с июля 2017 года.

— Введение ограничений связано с многочисленными обращениями граждан, а также с необходимостью увеличения пропускной способности улиц. Знаки будут установлены уже со второго квартала 2017 года, — уточнили в пресс-службе Администрации.

На Ленина и Карла Либкнехта будут действовать ограничения либо только днем, либо только ночью: парковаться нельзя будет на Ленина от Карла Либкнехта до Красноармейской (00.00–6.00), на Карла Либкнехта от пожарной части до Ленина (06.00–22.00).

Также жители Академического лишатся парковок на Вильгельма де Геннина от Сахарова до Павла Шаманова и на Павла Шаманова от Вильгельма де Геннина до Мехренцева. На Уралмаше нельзя будет парковаться на Калинина и на Бакинских Комиссаров. В районе Автовокзала запретят парковку на Белинского, Степана Разина, 8 Марта.

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.