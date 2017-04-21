В Екатеринбурге на Широкой речке автомобиль сбил 10-летнюю девочку

Ребенка госпитализировали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.04.2017
В Екатеринбурге на улице Соболева утром 22 апреля машина сбила 10-летнего ребенка, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Десятилетняя девочка попала под автомобиль около 11.00 возле одного из жилых домов на Соболева. По предварительной информации, ребенок неожиданно выбежал на дорогу, по которой двигалась машина. Водитель остановится не успел. Девочку на руках перенесли с дороги на тротуар очевидцы. Они же вызвали скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, однако стоит отметить, что район, в котором произошла авария, жилой, автомобили здесь могут двигаться со скоростью не более 20 километров в час.
- По факту ДТП проводится проверка.