В Свердловской области 79-летний водитель погиб, врезавшись на «семерке» в дерево

Мужчина потерял управление и съехал с трассы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.04.2017
На трассе Талица - Бутка вечером 21 апреля погиб 79-летний водитель ВАЗа, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Авария произошла на 34-м километре трассы в восьмом часу вечера. Мужчина 1938 года рождения ехал за рулем «семерки» со стороны Талицы в сторону села Бутка, не справился с управлением и вылетел с трассы на обочину. Автомобиль врезался в дерево, пожилой мужчина скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.
Удар был таким сильным, что автомобиль превратился в груду железа. В ГИБДД отметили, что в момент аварии пенсионер в автомобиле был один.
- На место происшествия выезжали сотрудники полиции и МЧС. Обстоятельства ДТП выясняются.