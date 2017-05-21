Нарушитель правил из Нижнего Тагила заплатит ребенку 90 тысяч

Из-за водителя-нарушителя пострадал ребенок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

30 июля 2016 днем он, сидя за рулем «Нексии», двигался по второстепенной дороге. Однако уступить дорогу автомобилю «ВАЗ», который имел приоритет, не счел нужным.

В результаты травмы получила несовершеннолетняя пассажирка отечественного авто. У нее сотрясение головного мозга и перелом плеча.

Водителя «Нексии» уже наказали за ДТП штрафом в 15 тысяч рублей. Кроме того, он должен будет выплатить девочке компенсацию размере 90 тысяч рублей.