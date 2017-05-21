Пилот «Уральских авиалиний» разбился на мотоцикле в Башкирии

Александр Орленко скончался в больнице.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017
Пилот «Уральских авиалиний» Александр Орленко разбился на мотоцикле на трассе в республике Башкортостан. Об этом 22 мая сообщил на своей странице в Фейсбуке знакомый Александра Никита Светлов.
Авария произошла около трех часов дня 21 мая, в воскресенье. Александр ехал на своем мотоцикле по трассе Кропачево - Месягутово и, по предварительным данным, не справился с управлением. Мужчину доставили в больницу города Малояза, где он скончался спустя несколько часов.
В региональном управлении ГИБДД сообщили, что 37-летний житель Свердловской области двигался по трассе на своем мотоцикле «Ямаха», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта в кювет.
Фото: личная страница Александра в Фейсбуке
- Александр Орленко учился в Бугурусланском летном училище Гражданской авиации, Уральского государственном университете и Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. Жил в Екатеринбурге. В «Уральских авиалиниях» работал с 2013 года.
- Сутя по фото на странице Александра в Фейсбуке, у него остался маленький ребенок.