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Пилот «Уральских авиалиний» разбился на мотоцикле в Башкирии

Пилот «Уральских авиалиний» разбился на мотоцикле в Башкирии
16+
Фото: facebook.com
Александр Орленко скончался в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Пилот «Уральских авиалиний» Александр Орленко разбился на мотоцикле на трассе в республике Башкортостан. Об этом 22 мая сообщил на своей странице в Фейсбуке знакомый Александра Никита Светлов.
 
Авария произошла около трех часов дня 21 мая, в воскресенье. Александр ехал на своем мотоцикле по трассе Кропачево - Месягутово и, по предварительным данным, не справился с управлением. Мужчину доставили в больницу города Малояза, где он скончался спустя несколько часов.
 
В региональном управлении ГИБДД сообщили, что 37-летний житель Свердловской области двигался по трассе на своем мотоцикле «Ямаха», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта в кювет.
 
Фото: личная страница Александра в Фейсбуке
  • Александр Орленко учился в Бугурусланском летном училище Гражданской авиации, Уральского государственном университете и Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. Жил в Екатеринбурге. В «Уральских авиалиниях» работал с 2013 года.
  • Сутя по фото на странице Александра в Фейсбуке, у него остался маленький ребенок.
Маша Шмурыгина, 22.05.2017, 13:56
Тэги: ДТП, Фото
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