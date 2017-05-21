Rolls-Royce, который столкнулся с трамваем, перевозил по Екатеринбургу Анну Семенович

Певица покинула автомобиль незадолго до аварии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Дорогая иномарка Rolls-Royce, которая 19 мая столкнулась с трамваем на улице Радищева в Екатеринбурге, в тот день перевозила Анну Семенович, пишет «Новый день».

Певица в тот момент должна была ехать в этой машине. Однако по стечению обстоятельств, до аварии ее уже успели отвезли к нужному месту и в машине находился один водитель. Элитный автомобиль принадлежит владельцу автосалона «Штерн» Евгению Козлову.