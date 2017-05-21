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В Екатеринбурге грузовик сбил 81-летнего пешехода

В Екатеринбурге грузовик сбил 81-летнего пешехода
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Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
Мужчина не дошел до регулируемого перекрестка всего несколько метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Сегодня, 22 мая, в 11:40 возле дома на улице Комсомольской, 80, в Екатеринбурге автомобиль ГАЗ сбил 81-летнего мужчину, об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка. Пешеход получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в ГТБ №36.

32-летний водитель ГАЗа ехал в сторону Сибирского тракта. В это время пожилой мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. До регулируемого перекрестка он не дошел всего несколько метров.

  • По обстоятельствам этой аварии проведут дознание.
Юнна Зузенкова, 22.05.2017, 18:05
Тэги: ДТП, Авто
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