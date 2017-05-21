Расхлестал машину и смял забор: в Пионерском поселке автомобиль протаранил две машины

Очевидцы предположили, что возможный виновник аварии был пьян.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

В Екатеринбурге 18 мая 2017 года во дворе дома на улице Июльской, 19, столкнулись два автомобиля, сообщила очевидец аварии на портале Rucrash.com.

Девушка в тот день ждала в машине своего сына, который занимался у репетитора. Места для стоянки машин во дворе было мало.

— Я была готова в любой момент отъехать-отодвинуться. Хонда подъехала, остановилась. Я водителю показала знаками, что сейчас отъеду, пропущу его, но он не среагировал — вышел и быстро направился к подъезду. Я отъехала посмотреть, смогу я здесь выехать или придется пятиться задом вдоль всего дома. Увидела, что и места много и фары водитель оставил, успокоилась. А ровно через минуту слева грохот, — написала водитель автомобиля.

По ее словам, второй участник аварии «расхлестал» машину на другой стороне дороги, врезался в «Хонду». Кроме того, водитель смял забор, возле которого ранее находилась очевидец.

(Внимание в видео присутствует ненормативная лексика)

— Господи, как я вовремя оттуда уехала. Это же чудо, — сказала женщина сразу после аварии.