Водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП на свердловской трассе

В столкновении четырех автомобилей погиб человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

На трассе Ивдель – ХМАО в Свердловской области столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб, сообщили в ГИБДД сегодня, 22 мая.

Екатеринбуржец ехал домой на «Хендэ Солярис» со стороны города Югорска. Вместе с ним в автомобиле находился пассажир – 45-летний мужчина, который ехал на переднем пассажирском сиденье. На 116-м километре трассы водитель «Соляриса» заснул за рулем, выехал на встречную полосу и задел боковое зеркало другого «Соляриса», который двигался навстречу. Затем первый «Солярис» по касательной задел ВАЗ, который в результате удара съехал с дороги и опрокинулся.

Продолжая движение, «Солярис» лоб в лоб столкнулся с «Шевроле Круз», за рулем которого находился 35-летний мужчина, а на соседнем сиденье ехал 38-летний пассажир.