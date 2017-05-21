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Водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП на свердловской трассе

Водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП на свердловской трассе
16+
Фото: ГИБДД
В столкновении четырех автомобилей погиб человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

На трассе Ивдель – ХМАО в Свердловской области столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб, сообщили в ГИБДД сегодня, 22 мая.
 
Екатеринбуржец ехал домой на «Хендэ Солярис» со стороны города Югорска. Вместе с ним в автомобиле находился пассажир – 45-летний мужчина, который ехал на переднем пассажирском сиденье. На 116-м километре трассы водитель «Соляриса» заснул за рулем, выехал на встречную полосу и задел боковое зеркало другого «Соляриса», который двигался навстречу. Затем первый «Солярис» по касательной задел ВАЗ, который в результате удара съехал с дороги и опрокинулся. 
 
 
Продолжая движение, «Солярис» лоб в лоб столкнулся с «Шевроле Круз», за рулем которого находился 35-летний мужчина, а на соседнем сиденье ехал 38-летний пассажир. 
 
  • В результате аварии погиб 45-летний пассажир «Хендэ» – мужчина скончался от полученных травм до приезда врачей. Еще два человека пострадали – водитель «Соляриса» и пассажир «Шевроле» госпитализированы с травмами.
Маша Шмурыгина, 22.05.2017, 11:47
Тэги: ДТП, Фото
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