На четырех съездах Кольцовского тракта появится новый асфальт

Ремонт обойдется в 90 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

В Екатеринбурге отремонтируют четыре съезда с Кольцовского тракта. Речь идет о развязках на улицу Просторную, Химмаш, ЕКАД и рынок на Бахчиванджи.

Согласно аукциону на портале госзакупок, новый асфальт обойдется в 90 миллионов рублей, а его общая длинна составит 11,2 километра.

– Асфальтобетонное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, наблюдается износ покрытия и колейность. Также имеются продольные и поперечные трещины, ямочность, просадки, – говорится в документах конкурса.

Подрядчика выберут 18 сентября. Закончить работы на съездах должны до 25 сентября 2018 года.

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