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На свердловской трассе фура врезалась в автобус

На свердловской трассе фура врезалась в автобус
16+
Фото: Алексей Кузьмин, vk.com
Есть пострадавшие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

На Арамильском тракте столкнулись грузовик и автобус ПАЗ, сообщают в соцсетях очевидцы.
 
Как рассказывают свидетели ДТП, авария произошла в 14:30 на Кольцовском мосту. Пассажиров в автобусе не было – он шел пустым на дозаправку. Пострадали оба водителя, по словам очевидцев, у шофера автобуса перелом ноги. 

 Жуткая авария на Кольцовском мосту, по предварительным данным, есть пострадавшие. Проезд затруднен в обе стороны  скопилась серьезная пробка,  написал очевидец  Антон Гатаулин. 

– По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ 182 маршрута выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой фурой автомобилем.  Установлено, что в момент ДТП в автобусе пассажиров не было. Автобус направлялся на АЗС. Водители обоих транспортных средств осматриваются врачами. Движение на участке, где произошло ДТП не затруднено. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, – сообщили НАШЕЙ в областном управлении ГИБДД.

 С целью недопущения возгорания транспортных средств сотрудники МЧС отсоединили клеммы от аккумуляторов автотранспортных средств – участников ДТП: грузового и легкового автомобилей, рейсового автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту «Екатеринбург  Арамиль», – рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: Антон Гатаулин, vk.com

Фото: Константин Барабошин, vk.com

Фото: Татьяна Ступина, vk.com

Маша Шмурыгина, 22.08.2017, 16:16
Тэги: ДТП, Фото
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