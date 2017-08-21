На свердловской трассе фура врезалась в автобус

Есть пострадавшие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

На Арамильском тракте столкнулись грузовик и автобус ПАЗ, сообщают в соцсетях очевидцы.

Как рассказывают свидетели ДТП, авария произошла в 14:30 на Кольцовском мосту. Пассажиров в автобусе не было – он шел пустым на дозаправку. Пострадали оба водителя, по словам очевидцев, у шофера автобуса перелом ноги.

– Жуткая авария на Кольцовском мосту, по предварительным данным, есть пострадавшие. Проезд затруднен в обе стороны – скопилась серьезная пробка, – написал очевидец Антон Гатаулин.

– По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ 182 маршрута выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой фурой автомобилем. Установлено, что в момент ДТП в автобусе пассажиров не было. Автобус направлялся на АЗС. Водители обоих транспортных средств осматриваются врачами. Движение на участке, где произошло ДТП не затруднено. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, – сообщили НАШЕЙ в областном управлении ГИБДД.

– С целью недопущения возгорания транспортных средств сотрудники МЧС отсоединили клеммы от аккумуляторов автотранспортных средств – участников ДТП: грузового и легкового автомобилей, рейсового автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту «Екатеринбург – Арамиль», – рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.