На трассе в Свердловской области погиб 17-летний пешеход

Молодой человек шел ночью по проезжей части.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

На трассе Екатеринбург – Полевской ВАЗ сбил 17-летнего пешехода. Молодой человек скончался на месте ДТП, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Парень шел по трассе в первом часу ночи 22 августа. В районе 33 километра автодороги он попал под колеса ВАЗ-21099 под управлением 26-летнего водителя, который не заметил пешехода из-за темного времени суток и отсутствия светоотражающих элементов на его одежде. Молодой человек скончался от полученных травм до приезда врачей.

Стаж водителя ВАЗа составляет пять лет, ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.