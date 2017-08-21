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На трассе в Свердловской области погиб 17-летний пешеход

На трассе в Свердловской области погиб 17-летний пешеход
16+
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Молодой человек шел ночью по проезжей части.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

На трассе Екатеринбург – Полевской ВАЗ сбил 17-летнего пешехода. Молодой человек скончался на месте ДТП, сообщили в областном управлении ГИБДД.
 
Парень шел по трассе в первом часу ночи 22 августа. В районе 33 километра автодороги он попал под колеса ВАЗ-21099 под управлением 26-летнего водителя, который не заметил пешехода из-за темного времени суток и отсутствия светоотражающих элементов на его одежде. Молодой человек скончался от полученных травм до приезда врачей. 
 
Стаж водителя ВАЗа составляет пять лет, ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. 
  • В ГИБДД напоминают, что с 1 июля 2015 года использование светоотражающих элементов на одежде является обязательным для пешеходов, которые находятся на проезжей части в темное время суток. Штраф за нарушение – 500 рублей.

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Маша Шмурыгина, 22.08.2017, 15:36
Тэги: ДТП, Фото
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