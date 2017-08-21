Шесть дней автомобильного ада: в Екатеринбурге закроют улицу Карла Либкхнехта

Теплотрассу будут менять на отрезке от проспекта Ленина до Малышева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

В Екатеринбурге с 23 по 28 августа закроется движение для всех видов транспорта на участке улицы Карла Либкхнехта от Малышева до Ленина. Это связано с заменой теплотрассы.

Автобусное управление уже опубликовало измененные пути движения маршрутов №1, 13, 13а.

№ 1 "Ж/д вокзал — аэропорт Кольцово — станция Кольцово" движение автобусов к остановке "аэропорт Кольцово" по улицам: Карла Либкнехта, проспект Ленина, Мамина-Сибиряка, Малышева, Луначарского, далее по маршруту.

К остановке "Ж/д вокзал" по улицам: Белинского, Малышева, Пушкина, проспект Ленина, Карла Либкнехта, далее по маршруту.

№ 13,13а "Площадь 1905г. — ДМБ № 9" движение автобусов к остановке "Площадь 1905 года" по улицам: К. Либкнехта, пр. Ленина, М. Сибиряка, Малышева, далее по маршруту.

Временно будут отменены остановочные пункты: "проспект Ленина", "Гостиница Центральная", по улице Карла Либкнехта.

Также будут введены остановочные пункты: "Дом Кино" по улице Малышева, "Библиотека им. Белинского" по улице Белинского.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!