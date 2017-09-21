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Стал известен маршрут временного автобуса, который ввели из-за закрытия Макаровского моста

Стал известен маршрут временного автобуса, который ввели из-за закрытия Макаровского моста
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Фото: Google.maps
Он получил счастливый седьмой номер.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

Временный автобус, который администрация Екатеринбурга ввела из-за закрытия Макаровского моста, соединит Драмтеатр и Площадь Коммунаров. Как сообщается на сайте мэрии, маршрут №7 будет курсировать по треугольнику улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев – Московской – проспекту Ленина – Репина – Попова – Московской – Челюскинцев – Бориса Ельцина.

– Автобус будет обслуживать пассажиров с 06:00 до 22:40. Интервал его движения в час пик – 11 минут, в межпиковое время – 22 минуты, – добавили в администрации.

Новый автобус пассажирам предстоит ждать на остановке «Драмтеатр» (к остановке «Бориса Ельцина» автобус подъезжать не будет). В связи с тем, что на улице Челюскинцев (от Бориса Ельцина до Московской) нет автобусных остановок, сбор пассажиров будет проходить на трамвайных остановках – "Бориса Ельцина", "Папанина", "Шейнкмана".

  • Напомним, для трамваев движение по Макаровскому мосту закрыли 20 сентября.
  • Полное перекрытие планируется с 7 по 23 октября.

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Игорь Труш, 22.09.2017, 18:22
Тэги: Дороги, Транспорт
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