В Екатеринбурге Chevrolet Niva сбила 10-летнюю девочку

Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

В Екатеринбурге на Уралмаше под колеса автомобиля попал 10-летний ребенок.

Школьница переходила дорогу на зеленый сигнал светофора на улице Победы. В это время в сторону улицы Индустрии ехала Chevrolet Niva, за рулем которой находился мужчина с 20-летним водительским стажем.

– Со слов водителя, во время поворота он не заметил переходившего проезжую часть дороги ребенка. Вероятнее всего, что водитель просто отвлекся поэтому и не заметил маленького пешехода, – рассказали в городском управлении ГИБДД.

Девочку доставили в больницу с переломом челюсти и носа. По факту ДТП проводится дознание.

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