В Екатеринбурге на два дня перекроют улицу Посадскую

Ремонтные работы продлятся до конца выходных.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017
Общество с ограниченной ответственностью "ЖБИ 2020" закроет движение автотранспорта по улице Посадской от Репина до Гурзуфской.
Перекрытия связанны с производством аварийных ремонтных работ на магистральной тепловой сети и продлятся с 22 по 25 сентября.
- Добавим, что открытие четной стороны проспекта Ленина произойдет до 7 октября.
- Также 7 числа в городе полностью закроют движение по Макаровскому мосту
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!