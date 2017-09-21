В Нижнем Тагиле после ДТП машина сбила светофор, который упал на пенсионерку

Женщину госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

В Нижнем Тагиле автомобиль, столкнувшись с другой машиной, снес светофор, который рухнул на пожилую женщину.

Утром в Нижнем Тагиле столкнулись Toyota Corolla и Nissan Cube. От удара Nissan отлетел на рядом стоящие светофор и дорожный знак. Столб светофора не устоял и упал на 67-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре, сообщает агентство "Между строк".