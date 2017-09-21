За сутки в Свердловской области водители сбили трех детей

Все аварии произошли по вине автомобилистов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

В Свердловской области за минувшие сутки в ДТП пострадали трое детей, сообщили в ГИБДД.

Так, в Асбесте женщина за рулем Hyundai Getz, поворачивая направо на нерегулируемом перекрестке, сбила восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ключевой кости и ссадиной лица. По словам водителя, она видела девочку, но почему-то решила, что ребенок не будет переходить дорогу, и вместо того, чтобы притормозить, наоборот, увеличила скорость.

Еще одно ДТП произошло в Екатеринбурге. Как писала НАША, на улице Победы водитель Chevrolet Niva сбил десятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Ребенок получил травмы лица. По словам автомобилиста, он не заметил пешехода.

В Каменске-Уральском под колеса ВАЗа попал 11-летний мальчик. ВАЗ сбил ребенка, отлетев на него после столкновения с другим ВАЗом. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

В ГИБДД отмечают, что ни у одного из детей не было светоотражающих элементов на одежде.

С начала года в Свердловской области произошло 185 ДТП, в которых погибли 11 детей и пострадали 205.

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