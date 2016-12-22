В лобовом ДТП на свердловской трассе погиб мужчина, еще четыре человека пострадали

Водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

В Свердловской области в результате ДТП погиб один человек и пострадали четверо, сообщили в региональном управлении ГИБДД сегодня, 22 декабря.

Водитель ВАЗа выскочил на встречную полосу

29-летний водитель ВАЗа ехал по трассе Екатеринбург – Шадринск в десятом часу вечера 21 декабря. В районе 53-го километра автодороги мужчина не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «Фордом» под управлением 35-летнего мужчины.

В ДТП погиб мужчина, четыре человека пострадали

В результате аварии пострадали пять человек – оба водителя и пассажиры автомобилей. Позже в приемном покое умер 30-летний пассажир ВАЗа, остальные госпитализированы с травмами различной тяжести.

Вечером 21 декабря на трассе под Екатеринбургом «Газель» столкнулась с тремя иномарками, две женщины получили серьезные травмы.

В тот же день под Верхней Пышмой в аварии с двумя иномарками пострадали двое мужчин.

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