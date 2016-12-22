Две женщины пострадали в ДТП с «Газелью» и тремя иномарками под Екатеринбургом

Наверх
Идет ли речь о Шипулине? Двух российских биатлонистов отстранили от соревнований после заседания комиссии IBU в Мюнхене
23:11, 22.12.2016
Расслабляйтесь дома: около метро на Ботанике накрыли «проституточную»
21:05, 22.12.2016
Третьим не стал: уральца забили насмерть за то, что он не отвез знакомых в магазин, а его машину «раздели» и бросили
20:44, 22.12.2016
Препараты «Валокордин» и «Боярышник» будут продавать в аптеках при наличии рецепта
20:30, 22.12.20161
Екатеринбурженка вошла в топ-10 самых влиятельных фигур в российском искусстве
20:12, 22.12.2016
Горячая смена: два сотрудника ГИБДД Кировграда в один день раскрыли три преступления, в том числе убийство
19:34, 22.12.2016
В Екатеринбурге женщина умерла в здании почты
19:10, 22.12.2016
Триста человек выгоняют на улицу: в Екатеринбурге собирают подписи за сохранение храма от полного уничтожения
19:05, 22.12.2016
В Екатеринбурге покажут средневековый Инстаграм: в Музее ИЗО открылась уникальная выставка гравюр
18:50, 22.12.2016
Екатеринбургские ученые рассказали, как они опередили американцев в Антарктиде
17:21, 22.12.2016
Оставили присмотреть за домом: в Алапаевске сын обокрал собственных родителей
17:01, 22.12.2016
Кто заработал с «Нашей Газетой» на 22 декабря 2016 года
17:00, 22.12.2016
Свердловчане смогут невооруженным глазом наблюдать в небе космический треугольник
16:43, 22.12.2016
Екатеринбургский бард Александр Новиков расскажет правду об обманутых дольщиках «Бухты Квинс»
16:15, 22.12.20163
Убийцу 25-летней Кристины Яновой арестовали в Екатеринбурге
16:02, 22.12.2016
Пенсионер из Красноуфимска протаранил автомобиль ГИБДД
15:26, 22.12.2016
Гороскоп на неделю с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года
15:25, 22.12.2016
График работы ледового городка в Екатеринбурге в 2017 году
15:20, 22.12.2016
Под Нижним Тагилом охотник выстрелил в женщину вместо лося
14:43, 22.12.2016
Как Новый год победил суицид: психологи в Екатеринбурге рассказали о проблемах уральцев
14:37, 22.12.2016
«Екатеринбургский виншампанкомбинат» признали банкротом
14:24, 22.12.2016
Пенсионер наехал на полицейских: двое пострадали в результате ДТП в Красноуфимске
14:08, 22.12.2016
В лобовом ДТП на свердловской трассе погиб мужчина, еще четыре человека пострадали
14:01, 22.12.2016
Как в ОАЭ и Петербурге: на открытии ледового городка в Екатеринбурге на здании мэрии покажут световое 3D-шоу
14:00, 22.12.2016
Доживем ли до Луны? Екатеринбургские ученые оценили шансы на полет к спутнику Земли
13:37, 22.12.2016
Переночевать в сугробе за 22 тысячи рублей: скульптор из Екатеринбурга создал из снега целый дом при итальянском отеле
13:19, 22.12.2016
Выдавал себя за электрика: задержан серийный грабитель, «работавший» в городах Свердловской области
12:40, 22.12.2016
На Урале школьница забила до смерти своего трехмесячного сына
12:33, 22.12.2016
Екатеринбург стал третьим городом по числу «новогодних» автоугонов
12:31, 22.12.2016
В Екатеринбурге сотруднику ФСБ, убившему свою семью, продлили арест
12:14, 22.12.2016
Свердловский Роспотребнадзор обновил список документов, которыми можно подтвердить иммунитет против кори
11:44, 22.12.2016
Три фильма, без которых невозможно представить себе Новый год
11:32, 22.12.2016
В Екатеринбурге кондуктор выгнал ребенка на мороз из-за отсутствия справки из школы
11:18, 22.12.20161
Две женщины пострадали в ДТП с «Газелью» и тремя иномарками под Екатеринбургом
10:13, 22.12.2016
Екатеринбургские школы могут закончить четверть досрочно из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
09:22, 22.12.2016
Общественники нашли у главы Камышлова вид на жительство в Румынии
08:45, 22.12.2016
«Не повторяйте мой трюк!»: екатеринбуржец рассказал НАШЕЙ, как и зачем научился подбрасывать работающую бензопилу
08:35, 22.12.2016
В Екатеринбурге стартовала большая распродажа товаров для спорта и отдыха
08:27, 22.12.2016
Рисунок екатеринбурженки станет эмблемой экспедиции на МКС
08:17, 22.12.2016
Чудо на Гудзоне, гибель хоккеистов и отказы двигателей: 10 самых страшных катастроф в аэропорту «Кольцово»
21:00, 21.12.2016
Екатеринбургский метрополитен просит власти поднять стоимость проезда до 35 рублей
20:22, 21.12.20166
В Екатеринбурге умерла актриса Галина Умпелева
20:00, 21.12.2016
Прощай, Фонтанелло: ФК «Урал» лишился аргентинского защитника
19:34, 21.12.2016
«Она стремилась к лучшей жизни»: одноклассница погибшей 25-летней Кристины Яновой из Новоуральска заступилась за девушку
19:15, 21.12.2016
Полицейские назвали неправомерной работу съемочной группы «Ревизорро»
18:30, 21.12.20164
Пропавшую на свидании 25-летнюю маму из Новоуральска Кристину Янову нашли мертвой
18:10, 21.12.20162
В день святого Валентина свердловские депутаты пересмотрят свой моральный облик
17:43, 21.12.2016
«Колизей» станет клубным кинотеатром с эксклюзивными премьерами
16:58, 21.12.2016
«Боинг» будет изготавливать детали для самолетов в Свердловской области
16:47, 21.12.2016
Холод не тетка: в Тавде вор вынес из квартиры батареи отопления
16:45, 21.12.2016
Принципиальный дальнобойщик два дня прожил в грузовике, застрявшем на дороге Екатеринбург – Тюмень
16:40, 21.12.2016

Две женщины пострадали в ДТП с «Газелью» и тремя иномарками под Екатеринбургом

Две женщины пострадали в ДТП с «Газелью» и тремя иномарками под Екатеринбургом
16+
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Пострадавших госпитализировали с серьезными травмами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

На трассе «Новосвердловская ТЭЦ» вечером 21 декабря столкнулись «Газель» и три иномарки, пострадали две женщины, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

Под Екатеринбургом «Газель» спровоцировала массовое ДТП 

31-летний водитель «Газели» ехал в сторону Екатеринбурга со стороны Березовского, в районе второго километра трассы не справился с управлением и на встречной полосе врезался в «Хонду». Затем неуправляемая «Газель» столкнулась с «Хендэ», который от удара отбросило на «Шевроле».
 
в массовом дтп под екатеринбургом пострадали две женщины 21 декабря 2016

Пострадали две женщины

В результате ДТП пострадала 56-летняя женщина, которая управляла «Хендэ». Ее доставили в больницу с переломом правой голени и ушибом грудной клетки. Пострадала также 58-летняя пассажирка «Хендэ»: у женщины диагностировали черепно-мозговую травму и закрытый перелом грудной клетки.
 
в массовом дтп под екатеринбургом пострадали две женщины 21 декабря 2016
 
в массовом дтп под екатеринбургом пострадали две женщины 21 декабря 2016
  • В ГИБДД напоминают, что в связи со сложными погодными условиями водители должны быть максимально внимательными, не превышать скорость и избегать маневров на скользкой дороге.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Маша Шмурыгина, 22.12.2016, 10:13
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Конкурсы Спорт Погода Кризис и санкции Культура Хоккей Фото Новости Мужчины Выставки ЖКХ Видео Высокие технологии Ельцин-центр Хэллоуин-2015 Музыка Скорая помощь Шоу-бизнес История успеха Дети Экономия Футбол Лайфхак Отключение света Уралмаш, Эльмаш Семья Парковки Тест Опрос ИГИЛ Экономика Личное Мировые новости Афиша Горячее Необычное Дело Пьянкова Позитив Ловец покемонов Мистика Пожар Ошибки врачей Политика Эксклюзив Самолет Расстрел на Депутатской Крушение самолета под Ростовом Кто заработал Еда Катастрофа Новый год Грипп Интервью Дорожные воины Военный репортаж Скандал с Новиковым Религия Криминал Взятки Баскетбол Биатлон Рецензия Образование Смерть Приговор Лошагину Производство Отдых Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Транспорт Расстрел Мода Статистика Недвижимость Сибирская язва Горящие авто Деньги Приостановка полетов в Египет Мотоциклы Дом-2 ВУЗ Обрушение крыши на Калинина Розыск Бизнес Суд Растения Новости дня Здоровье Женщины Грипп в Екатеринбурге В Египте разбился самолет с российскими туристами Новости России Бэби-боксы Скандалы Доска позора ДТП Голодовка в колонии Туризм Храм святой Екатерины СМИ Общественный транспорт МЧС Дороги Красота Корь Медицина Самолет Минобороны упал в Якутии Война ритуальных агентств История Екатеринбурга Жизнь в городе Взрыв Снос монастыря на Качканаре Слухи Расписание Пусть говорят Развлечения Коллекторы Интернет Секс Авто ЗАГС Путин Психология Искусство Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Рейтинг Животные Репортаж Волейбол Школа Гололед Строительство Отношения В Екатеринбурге -40 градусов Происшествия ЧМ-2018 Знаменитости Убийство в Рахмангулово ГИБДД Мультимедиа Студенты

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru