Две женщины пострадали в ДТП с «Газелью» и тремя иномарками под Екатеринбургом

Пострадавших госпитализировали с серьезными травмами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

На трассе «Новосвердловская ТЭЦ» вечером 21 декабря столкнулись «Газель» и три иномарки, пострадали две женщины, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

Под Екатеринбургом «Газель» спровоцировала массовое ДТП

31-летний водитель «Газели» ехал в сторону Екатеринбурга со стороны Березовского, в районе второго километра трассы не справился с управлением и на встречной полосе врезался в «Хонду». Затем неуправляемая «Газель» столкнулась с «Хендэ», который от удара отбросило на «Шевроле».

Пострадали две женщины

В результате ДТП пострадала 56-летняя женщина, которая управляла «Хендэ». Ее доставили в больницу с переломом правой голени и ушибом грудной клетки. Пострадала также 58-летняя пассажирка «Хендэ»: у женщины диагностировали черепно-мозговую травму и закрытый перелом грудной клетки.

В ГИБДД напоминают, что в связи со сложными погодными условиями водители должны быть максимально внимательными, не превышать скорость и избегать маневров на скользкой дороге.

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