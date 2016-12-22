Екатеринбург стал третьим городом по числу «новогодних» автоугонов

Первую позицию заняла Москва, вторым оказался Санкт-Петербург.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016
Автовладельцы Екатеринбурга в новогодние праздники могут стать жертвами угонщиков. Как сообщает ООО «Зетта Страхование», в декабре 2015 года и январе 2016 года на Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург приходилось 48% угонов по всей стране.
В период прошлых новогодних праздников в Екатеринбурге средний убыток от кражи машин составил 535,5 тысяч рублей. По данным компании, в этом году рост показателя может увеличиться на 15-20%.
В столице Урала суммарный ущерб значительно меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в столице России сумма ущерба составила 1 078 945 рублей, показатели Санкт-Петербурга – 1 132 757 рублей.
– В прошлые новогодние праздники наиболее востребованными моделями среди угонщиков стали «Хендай Солярис», ВАЗ-2106 и «Форд Фокус», – сообщают в пресс-службе ООО «Зетта Страхование».
- В этом году большее внимание похитителей привлекли кроссоверы и внедорожники, так как спрос на запчасти этих моделей на вторичном рынке имел популярность. В результате доля угонов автомобилей данного класса увеличилась с 19% до 21%.
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