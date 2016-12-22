Пенсионер из Красноуфимска протаранил автомобиль ГИБДД

При столкновении пострадали два человека.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016
В Свердловской области, а именно в городе Красноуфимске, пожилой водитель при выезде с заправки на главную дорогу не пропустил машину ДПС. Инцидент произошел, 20 декабря, в 13.25 на улице Ачитской.
В результате ДТП пенсионер из «Лады Калина» 1955 года рождения получил ушиб грудной клетки, также пострадал пассажир транспортного средства ОВД, лейтенант 1975 года рождения, работающий в должности инспектора. Водителя полицейской машины от травм спасла подушка безопасности.
— В отношении шофера «Лады Калины» составлен протокол по статьям «невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда» и «нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
- В итоге у автомобиля ГИБДД повреждены крыло, колесо, фара и бампер.
- Установлено, что все участники ДТП находились в трезвом состоянии.
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