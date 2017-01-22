В Екатеринбурге «мерседес» сбил подростка

Ребенок получил тяжелые травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Екатеринбурге на улице Малышева молодой водитель иномарки сбил несовершеннолетнего пешехода, сообщили в городском управлении ГИБДД 22 января.

Авария произошла у дома № 132 на улице Малышева около восьми часов вечера 22 января. 25-летний водитель «мерседеса» ехал по Малышева в сторону улицы Мира, в это время подросток переходил проезжую часть в неположенном месте.

Водитель «мерседеса» не успел остановиться перед подростком и сбил его. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга, открытым переломом голени и черепно-мозговой травмой.