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В Екатеринбурге «мерседес» сбил подростка

В Екатеринбурге «мерседес» сбил подростка
16+
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Ребенок получил тяжелые травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Екатеринбурге на улице Малышева молодой водитель иномарки сбил несовершеннолетнего пешехода, сообщили в городском управлении ГИБДД 22 января.
 
Авария произошла у дома № 132 на улице Малышева около восьми часов вечера 22 января. 25-летний водитель «мерседеса» ехал по Малышева в сторону улицы Мира, в это время подросток переходил проезжую часть в неположенном месте.
 
Водитель «мерседеса» не успел остановиться перед подростком и сбил его. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга, открытым переломом голени и черепно-мозговой травмой.
Маша Шмурыгина, 23.01.2017, 09:40
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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