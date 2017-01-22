В Екатеринбурге ВАЗ сбил пешехода: мужчина получил тяжелую травму головы

Екатеринбуржец перебегал дорогу в неположенном месте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017
В Екатеринбурге в переулке Рижском утром 23 января пешеход попал под колеса ВАЗа, сообщает «Уралинформбюро».
Мужчина перебегал дорогу в половине седьмого утра в неположенном месте. Водитель «одиннадцатой», который ехал по этому же переулку, не успел остановиться перед пешеходом и сбил его. В результате ДТП мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу № 24.
- Аналогичная авария произошла вечером 22 января на улице Малышева, где «Мерседес» сбил подростка, который выбежал на дорогу. Мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами. Позже стало известно, что подросток выбежал на дорогу сразу после того, как спрыгнул с прицепного устройства трамвая, на котором катался вместе с друзьями.
- Вечером 22 января в столкновении двух иномарок на улице Онуфриева пострадали три человека – две женщины и трехлетний ребенок.