В Екатеринбурге ВАЗ сбил пешехода: мужчина получил тяжелую травму головы

Екатеринбуржец перебегал дорогу в неположенном месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Екатеринбурге в переулке Рижском утром 23 января пешеход попал под колеса ВАЗа, сообщает «Уралинформбюро».

Мужчина перебегал дорогу в половине седьмого утра в неположенном месте. Водитель «одиннадцатой», который ехал по этому же переулку, не успел остановиться перед пешеходом и сбил его. В результате ДТП мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу № 24.