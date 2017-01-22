Под Екатеринбургом двое скончались в результате лобового столкновения с Камазом

Иномарку выбросило на встречную полосу движения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017
На трассе Пермь – Екатеринбург сегодня, 23 января, в результате столкновения трех машин погибло два человека.
По информации областного ГИБДД, столкновение произошло в районе трех часов дня на 288-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург.
– Водитель автомобиля «Шкода Октавия» двигался в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и далее – на ограждение. После этого легковушку развернуло боком, и она влетела под КамАЗ. Следом иномарку протаранила «Нива», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.
- В результате происшествия скончались водитель и пассажир «Шкоды».
- Травмы также получила 37-летняя женщина-пассажир автомобиля «Нива».
- В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.