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Подросток, угодивший под колеса «Мерседеса» в Екатеринбурге, катался на прицепе трамвая

Подросток, угодивший под колеса «Мерседеса» в Екатеринбурге, катался на прицепе трамвая
16+
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Мальчик занимался опасной игрой с тремя друзьями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В ходе проверки инспекторов ГИБДД аварии на улице Малышева, в которой вечером 22 января «Мерседес» сбил 14-летнего подростка, появились новые подробности. Оказывается, пострадавший школьник перед этим катался на прицепе трамвая, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

На текущий момент известно, что четверо подростков в тот вечер катались на прицепе трамвая. В какой-то момент они спрыгнули на дорогу и стали перебегать дорогу. В это время одного из подростков сбил «Мерседес». Сейчас полицейские устанавливают всех участников опасной игры. Их родителей вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних.

  • 14-летний школьник, которого сбил «Мерседес», получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и открытый перелом правой голени.
Юнна Зузенкова, 23.01.2017, 12:15
Тэги: ДТП, Авто
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