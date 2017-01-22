Подросток, угодивший под колеса «Мерседеса» в Екатеринбурге, катался на прицепе трамвая

Мальчик занимался опасной игрой с тремя друзьями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В ходе проверки инспекторов ГИБДД аварии на улице Малышева, в которой вечером 22 января «Мерседес» сбил 14-летнего подростка, появились новые подробности. Оказывается, пострадавший школьник перед этим катался на прицепе трамвая, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

На текущий момент известно, что четверо подростков в тот вечер катались на прицепе трамвая. В какой-то момент они спрыгнули на дорогу и стали перебегать дорогу. В это время одного из подростков сбил «Мерседес». Сейчас полицейские устанавливают всех участников опасной игры. Их родителей вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних.