На свердловской трассе столкнулись несколько машин, фура и автобус

На Режевском тракте в аварию попали шесть автомобилей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

Поздно вечером 22 января на Режевском тракте произошло массовое ДТП с участием фуры и автобуса, сообщили НАШЕЙ очевидцы.

Крупное ДТП произошло в районе поворота на Костоусово на Режевском тракте около 22.00 часов. Из-за столкновения шести машин, фуры и автобуса на трассе образовалась многокилометровая пробка.

По словам очевидцев, первыми столкнулись «Рено» и внедорожник, чьи водители после аварии не установили на дороге соответствующие знаки. В результате в участников первой аварии врезался ВАЗ, в который затем влетел автобус, следовавший из Алапаевска в Екатеринбург. Еще одним участником ДТП стал большегруз.