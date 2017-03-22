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В Екатеринбурге ДТП парализовало проспект Космонавтов

В Екатеринбурге ДТП парализовало проспект Космонавтов
16+
Фото: Антон Тримайлов
Движение сильно затруднено на участке от улицы Индустрии до ЕКАД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Екатеринбурге утром 23 марта на проспекте Космонавтов столкнулись два автомобиля, движение затруднено, сообщили НАШЕЙ очевидцы.
 
Авария произошла в районе радиостанции на проспекте Космонавтов, 91. Очевидцы прислали НАШЕЙ снимки последствий ДТП, судя по которым, его участниками стали минимум два автомобиля - ВАЗ и иномарка. Рядом с автомобилями стоят три человека. 
 
 
По состоянию на половину 10 утра на проспекте Космонавтов, судя по сервису Яндекс.Пробки, произошло пять ДТП. Движение транспорта сильно затруднено на участке проспекта от улицы Индустрии до развязки на ЕКАД. Скорость транспорта не превышает 10 километров в час.
 
  • Вечером 22 марта в Сухом Логу пьяный водитель «Форда» врезался в ВАЗ, пытаясь уйти от погони ДПС. В результате погибли водитель и два пассажира ВАЗа, виновник аварии и его пассажирка пострадали.
Маша Шмурыгина, 23.03.2017, 09:34
Тэги: ДТП, Дороги, Фото
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