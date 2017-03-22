В Свердловской области пьяный водитель убил в ДТП трех человек

Еще двое пострадали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Сухом Логу вечером 22 марта в ДТП погибли три человека, еще двое госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Наряд автоинспекторов заметил подозрительный «Форд Фокус» на улице Новой. Водитель иномарки, предположительно, был пьян, требование полицейских остановить машину он проигнорировал, увеличив при этом скорость.

Спустя несколько минут «Форд» вылетел на встречную полосу на улице Кунарской и врезался в ВАЗ, который от удара отбросило на патрульную «четырнадцатую». На месте погибли водитель ВАЗа 1988 года рождения и два его пассажира - 41-летняя женщина и 21-летний парень. Кроме этого, пострадала пассажирка «Форда» 1965 года рождения и сам виновник смертельного ДТП