На трассе под Екатеринбургом в массовой аварии погибли люди: ВАЗ врезался в микроавтобус на встречке

В ДТП зацепило еще два автомобиля и автобус.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
Под Екатеринбургом столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль в ночь на 23 мая. Авария произошла на трассе в нескольких километрах от Михайловска, погибли двое, еще семь человек пострадали, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Массовая авария с участием пяти автомобилей, в том числе двух микроавтобусов, произошла сегодня ночью на трассе Арти – Екатеринбург.
— Столкновение произошло на 43-м километре автодороги Нижние Серги – Михайловск – Арти. ВАЗ-2108 выехал на встречную полосу, где врезался с микроавтобусом «Ивеко». Он, в свою очередь, столкнулся с «Фольксвагеном», который отлетел на другой микроавтобус. Еще одним автомобилем, который поучаствовал в аварии, стала «Тойота Королла». Всего были разбиты 5 машин, — сообщили в ГИБДД.
- На месте ДТП при лобовом столкновении погибли два человека. Еще семь пострадавших были госпитализированы.
- Подробные детали и причины происшествия уточняются.