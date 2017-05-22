На трассе под Екатеринбургом в массовой аварии погибли люди: ВАЗ врезался в микроавтобус на встречке

В ДТП зацепило еще два автомобиля и автобус.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Под Екатеринбургом столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль в ночь на 23 мая. Авария произошла на трассе в нескольких километрах от Михайловска, погибли двое, еще семь человек пострадали, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Массовая авария с участием пяти автомобилей, в том числе двух микроавтобусов, произошла сегодня ночью на трассе Арти – Екатеринбург.