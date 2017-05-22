На трассе Екатеринбург – Курган «Ока» улетела в кювет: пострадали три человека

Среди них 14-летний подросток.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
На трассе Екатеринбург - Курган «Ока» съехала с дороги в кювет, три человека получили травмы, сообщили в областном управлении ГИБДД 23 мая.
Авария произошла 22 мая на 21-м километре трассы. Водитель «Оки» не справился с управлением, в результате машина вылетела с трассы в кювет и опрокинулась. Пострадали водитель «Оки» и два пассажира: 14-летнего подростка доставили в детскую больницу, 19-летнего молодого человека, который сидел на переднем пассажирском сиденье, госпитализировали в отделение хирургии Каргапольской ЦРБ. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
- Сотрудники ГИБДД по Курганской области устанавливают обстоятельства аварии и просят очевидцев ДТП бращаться в дежурную часть отдела «Каргапольский» или в областное управление автоинспекции.