Получил сотрясение и перелом челюсти: в Екатеринбурге ГАЗель врезалась в «Мерседес»

Иномарка при повороте не пропустила грузовик.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Вечером в понедельник, 23 мая, на пересечении Космонавтов и Мельковского столкнулись «Мерседес» и грузовая ГАЗель, написал ЕАН.

Как пояснили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель ГАЗели ехал со стороны Уралмаша в сторону центра, а иномарка поворачивала с Космонавтов на Завокзальную.

Как рассказали очевидцы, удар был очень сильный, водитель ГАЗели пытался уйти от столкновения, но все равно зацепил «Мерседес».

После удара иномарка улетела на газон и врезалась в дерево, а грузовую машину отбросило в столб прямо кабиной, где сидел водитель.