Получил сотрясение и перелом челюсти: в Екатеринбурге ГАЗель врезалась в «Мерседес»

Иномарка при повороте не пропустила грузовик.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
Вечером в понедельник, 23 мая, на пересечении Космонавтов и Мельковского столкнулись «Мерседес» и грузовая ГАЗель, написал ЕАН.
Как пояснили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель ГАЗели ехал со стороны Уралмаша в сторону центра, а иномарка поворачивала с Космонавтов на Завокзальную.
Как рассказали очевидцы, удар был очень сильный, водитель ГАЗели пытался уйти от столкновения, но все равно зацепил «Мерседес».
После удара иномарка улетела на газон и врезалась в дерево, а грузовую машину отбросило в столб прямо кабиной, где сидел водитель.
- В аварии серьезно пострадал мужчина, сидевший за рулем ГАЗели. Его госпитализировали в ГКБ №23 с сотрясением головного мозга и переломом скуловой кости.
- ГИБДД устанавливает все подробности аварии и виновника инцидента.