В Екатеринбурге с 24 мая на ремонт закроют три улицы

Из-за ремонта будут изменены трамвайные и троллейбусные маршруты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Екатеринбурге с 24 мая 2017 года будут перекрыты несколько улиц из-за ремонта дорожного полотна. Об этом 23 мая сообщает официальный портал города.

С 24 мая по 5 июня будет закрыт бульвар Дениса-Уральского от дома № 2 до улицы Московской.

На этот же период перекроют улицу Репина от Малышева до Крауля. В этой связи будут изменены маршруты троллейбусов № 3, 7, 17 по улице Малышева от Карла Либкнехта до Репина.

Из-за дорожного ремонта будет закрыто также движение трамваев на участке путей от станции «ВИЗ» до станции «Волгоградская» (по улицам Красноуральской, Татищева, Викулова).

Перекрытия пройдут в два этапа. Сначала с 18:00 26 мая до 16:00 9 июня 2017 года. Потом движение будет прерываться с 09:00 до 16:00 в период с 10 по 15 июня 2017 года.