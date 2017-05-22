В Свердловской области двое парней помогли полицейским задержать пьяного водителя

Теперь нарушителю грозит лишение прав и крупный штраф.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Двое 27-летних парней помогли полиции Кушвы задержать нетрезвого водителя.



Перед этим водитель автомобиля Opel тормознул на улице Первомайская и обматерил проходивших там молодых людей.

– Друзья узнали в нем посетителя одного из заведений, который незадолго до этого употреблял спиртные напитки, – прокомментировали отделении по связям со СМИ УГИБДД по Свердловской области.

Через некоторое время молодые люди заметили эту же машину на автозаправке и решили остановить нарушителя. Один из них подошел к автомобилю, открыл дверь и попытался вытащить мужчину из-за руля, а второй тем временем пытался остановить кого-нибудь из проезжающих мимо водителей, чтобы вызвать на место наряд ДПС. Водитель попытался скрыться, но далеко уехать ему не удалось. Наехав на крышку канализационного люка, он остановился. И в этот момент парни вытащили его из салона авто.



В это же время мимо проезжал наряд вневедомственной охраны, сотрудники которого задержали пьяного мужчину до прибытия вызванного ими же экипажа ДПС.

– При проведении медосвидетельствования на состояние опьянения специальный прибор показал 0,747 промилле в выдыхаемом водителем воздухе, - подчеркнули в областной Госавтоинспекции.

После этого машину нарушителя увезли на штрафстоянку. А ее владельцу за езду в пьяном виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Сотрудники ГИБДД поблагодарили молодых людей за помощь в борьбе с нарушителями Правил дорожного движения.

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