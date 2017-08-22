На строительство последней части ЕКАДа выделят 8,5 миллиардов рублей из федерального бюджета

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017
Министерство транспорта России внесло предложение о выделении из федерального бюджета 8,5 миллиардов рублей на строительство последней, южной, части ЕКАДа.
Власти и без того поддерживали проект строительства и уже выделяли порядка 1,8 миллиарда рублей.
– В целях исполнения указаний Президента Российской Федерации Минтранс России при формировании федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов внес в установленном порядке предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в Федеральный дорожный фонд для предоставления субсидий бюджету Свердловской области на софинансирование строительства второго и третьего пусковых комплексов обхода, – говорится в письме исполняющего обязанности министра транспорта РФ Евгения Дитриха.
- Минтранс планирует выделить на строительство ЕКАДа 2,1 миллиарда рублей в 2018 году, 1 миллиард в 2019 году, а в 2020 году – 5,5 миллиарда рублей.
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