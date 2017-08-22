Наверх
Свердловчанин продал контрафактного алкоголя на миллион рублей
17:21, сегодня
Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки
17:08, сегодня
На трассе Екатеринбург – Серов неопытный водитель уснул за рулем и вылетел в кювет
16:41, сегодня
Депутата заксобрания Свердловской области поймали на двойном нарушении ПДД
15:52, сегодня
Группа ВТБ обновила мобильный банк для бизнеса
У Областной детской больницы в Екатеринбурге появился аист
15:16, сегодня1
Директор тагильского завода скрыл 38 миллионов рублей, чтобы не платить недоимку по налогам
15:00, сегодня
В Екатеринбурге уволили воспитательницу детского сада, выставившую ребенка на улицу босиком
14:47, сегодня
Работы ведутся по графику: специалисты проверили ход выполнения капитального ремонта
В сентябре цены на овощи и фрукты упадут на 80 процентов
14:42, сегодня1
Самбо на физкультуре и астрономия в старших классах: что ждет уральских школьников в новом учебном году
14:16, сегодня
В Екатеринбурге должник пытался спасти Land Cruiser, закрыв его КамАЗом
14:06, сегодня
ВТБ обновил приложение «Мобильный банк» на iOS
На избирательных участках Свердловской области появятся бюллетени для слепых
14:05, сегодня
На трассе Екатеринбург – Серов перевернулась "Лада": пострадали четыре человека
13:53, сегодня
В Екатеринбурге сдвинули сроки перекрытия улицы Карла Либкнехта
13:35, сегодня
Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке до 9,5%
В Екатеринбурге появился невидимый граффити-памятник, посвященный подлодке "Курск"
13:19, сегодня
Студент УрФУ представит Россию на чемпионате мира по армрестлингу
13:05, сегодня
В Екатеринбурге на 10 часов задерживается рейс в Грецию
12:46, сегодня
Школа экономного туриста: как сэкономить на авиаперелетах по миру?
Полиция не увидела нарушений в действиях свердловского священника, перевозившего сына в багажнике
12:38, сегодня1
Житель Первоуральска стал "женщиной" после смены паспорта
12:22, сегодня2
На месте бараков за вокзалом Екатеринбурга построят две высотки
12:15, сегодня
В Свердловской области заключено первое в России соглашение с региональными СРО о сотрудничестве в сфере капремонта
"Особняки писателей хранят много тайн": в Екатеринбурге пройдет пешеходная экскурсия по Литературному кварталу
11:59, сегодня
На строительство последней части ЕКАДа выделят 8,5 миллиардов рублей из федерального бюджета
11:51, сегодня
Как не потерять 120 000 рублей при использовании материнского капитала на покупку недвижимости?
11:40, сегодня
ВТБ24 внедряет технологию речевой аналитики при работе с клиентами
Старейший Успенский храм оказался "малозначительным": судья закрыла дело о сносе здания
11:30, сегодня
"Время собирать": в Екатеринбурге откроется выставка необычной упаковки
11:21, сегодня
Кинологи Свердловской области показали, как задерживают беглых преступников
11:16, сегодня
Областной Фонд капремонта обменялся передовым опытом с коллегами по всей России
Гостиницы Екатеринбурга проверили на готовность к ЧМ-2018
11:07, сегодня
"Это очень плохо": Ройзман об отмене выдачи американских виз
10:35, сегодня
Ночью в Екатеринбурге насмерть сбили велосипедиста
09:50, сегодня
В Екатеринбурге воспитательница детского сада выставила ребенка на улицу босиком
09:23, сегодня
Позвольте себе лениться: психолог рассказал, как восстанавливать силы при сильной усталости
09:17, сегодня
Медведев поручил изучить варианты снижения ставки по ипотеке
08:54, сегодня
В Нижнем Тагиле мужчина задушил жену за отказ приготовить ужин
08:30, сегодня
ТОП-10 заболеваний домашних кошек и собак: симптомы, лечение, профилактика
08:21, сегодня
Екатеринбургский "Авто" разгромил "Ригу" в молодежном Кубке мира по хоккею
21:17, 22.08.2017
В Екатеринбурге раскрыли убийство женщины в Юго-Западном
19:50, 22.08.2017
Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова создаст личный моноспектакль
19:22, 22.08.2017
"Считайте меня общественным террористом": как екатеринбуржцы в соцсетях реагируют на высказывание Евгения Куйвашева
19:13, 22.08.2017
Екатеринбург вошел в десятку городов, где "любят Ладу"
18:31, 22.08.2017
"Нас отказываются слушать": противники храма-на-воде снова обнимут Городской пруд
17:59, 22.08.20176
В Свердловской области по вине подростков в ДТП погибли два человека
17:37, 22.08.2017
"Газпром нефть" подписала договор об импортозамещении с Свердловской областью
17:20, 22.08.2017
Екатеринбургский солист группы "Рабфак" найден мертвым в Москве
17:02, 22.08.2017
В Екатеринбурге родился дикобраз-альбинос
16:50, 22.08.2017
Включили батареи на полную: как в Екатеринбурге в августе готовятся к зиме
16:37, 22.08.2017
По улицам Серова гуляет медведь
16:27, 22.08.2017
На свердловской трассе фура врезалась в автобус
16:16, 22.08.2017
На трассе в Свердловской области погиб 17-летний пешеход
15:36, 22.08.2017
Актеры сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" приехали в Екатеринбург на встречу с поклонниками сериала
15:15, 22.08.2017
В этом году клещи покусали на 14 процентов больше свердловчан
15:06, 22.08.2017
На лечение выпавшего с балкона в Грузии екатеринбуржца собрано 1,1 миллиона рублей: мужчина стал приходить в сознание
14:55, 22.08.2017
В Нижнем Тагиле дети сушили белье над Вечным огнем
14:21, 22.08.20172

На трассе Екатеринбург – Серов неопытный водитель уснул за рулем и вылетел в кювет

На трассе Екатеринбург – Серов неопытный водитель уснул за рулем и вылетел в кювет
16+
Фото: ГИБДД Свердловской области
От смерти парня и девушку спасли ремни безопасности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

Накануне стало известно об еще одном ДТП на трассе Екатеринбург – Серов. В 14 часов на 80 километре водитель "Пежо" уснул за рулем и вылетел в кювет. При этом водительский стаж молодого человека всего 11 месяцев.

– В момент ДТП в автомобиле находилась девушка, которая пояснила, что во время движения она заметила, что водитель стал засыпать за рулем, отчего автомобиль стал смещаться влево, – сообщает ГИБДД Свердловской области.

В больнице у водителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Именно отсутствие опыта у водителя и стало причиной того, что он не принял во внимание свое состояние и сел за руль автомобиля.

Во избежание подобных ситуаций рекомендуется делать остановки в пути и умываться прохладной водой.

Если водитель чувствует, что хочет спать, необходимо сразу сделать остановку в предназначенном для этого месте и отдохнуть. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Олег Галимов, 23.08.2017, 16:41
Тэги: Новости дня, ГИБДД, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ЧМ-2018 Финансы Горячее Ошибки врачей Взрыв Сибирская язва Приговор Лошагину Здоровье Экономия Новый год Корь Недвижимость Образование Ту 154 Тест Спорт Религия Школа Кто заработал Репортаж Необычное Погода Психология Самолет Минобороны упал в Якутии Строительство Дело Пьянкова Гололед Шоу-бизнес Парковки Пусть говорят Приостановка полетов в Египет Суд Ельцин-центр Розыск Авто Убийство в Рахмангулово Рецензия Еда Мультимедиа Студенты СМИ МЧС ВУЗ Выставки Женщины Видео Расстрел на Депутатской Новости История Екатеринбурга Развлечения Взятки Мода Статистика История успеха Общественный транспорт Скандал с Новиковым Интернет ЗАГС Политика Путин Знаменитости Красота Самолет Медицина Транспорт Военный репортаж Коллекторы Хэллоуин-2015 Баскетбол Бизнес Ловец покемонов Деньги Бэби-боксы Доска позора Жизнь в городе Опрос Кризис и санкции Снос монастыря на Качканаре Отдых ЖКХ Отношения Мотоциклы Мировые новости Мужчины Грипп Мистика Слухи Криминал ИГИЛ 9 мая Экономика Личное Скандалы Горящие авто Искусство Высокие технологии Туризм Рейтинг Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Новости России ДТП Волейбол Храм святой Екатерины Катастрофа Позитив Дорожные воины Дом-2 Интервью Производство ЖКХ Свердловской области Фото Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Обрушение крыши на Калинина Пожар Конкурсы Война ритуальных агентств В Екатеринбурге -40 градусов Грипп в Екатеринбурге Новости дня Транспортная реформа ГИБДД Растения Семья Расстрел Лайфхак Убийство Ирины Вахрушевой Расписание Хоккей Смерть Биатлон Екатеринбуржцы в разных странах Дети Музыка Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Отключение света Уралмаш, Эльмаш Эксклюзив Недвижимость Свердловской области Секс Голодовка в колонии Истории 9 мая Дороги Крушение самолета под Ростовом Футбол Животные Культура Происшествия Скорая помощь В Египте разбился самолет с российскими туристами Афиша

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru