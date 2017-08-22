На трассе Екатеринбург – Серов неопытный водитель уснул за рулем и вылетел в кювет

От смерти парня и девушку спасли ремни безопасности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

Накануне стало известно об еще одном ДТП на трассе Екатеринбург – Серов. В 14 часов на 80 километре водитель "Пежо" уснул за рулем и вылетел в кювет. При этом водительский стаж молодого человека всего 11 месяцев.

– В момент ДТП в автомобиле находилась девушка, которая пояснила, что во время движения она заметила, что водитель стал засыпать за рулем, отчего автомобиль стал смещаться влево, – сообщает ГИБДД Свердловской области.

В больнице у водителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Именно отсутствие опыта у водителя и стало причиной того, что он не принял во внимание свое состояние и сел за руль автомобиля.

Во избежание подобных ситуаций рекомендуется делать остановки в пути и умываться прохладной водой.

Если водитель чувствует, что хочет спать, необходимо сразу сделать остановку в предназначенном для этого месте и отдохнуть.

Добавим, что 23 августа на этой же трассе "Лада Гранта" наехала на препятствие и перевернулась.

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