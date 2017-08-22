На трассе Екатеринбург – Серов перевернулась «Лада»: пострадали четыре человека

В том числе две несовершеннолетние девушки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

"Лада Гранта" наехала на препятствие и перевернулась на трассе Екатеринбург – Серов. Травмы получили четыре человека, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария произошла рано утром 23 августа на 331-м километре трассы. Водитель "Лады Гранты" потерял управление, в результате автомобиль съехал с дороги, наехал на препятствие и перевернулся.

В салоне ВАЗа находились, помимо водителя, 19-летний парень и две 16-летние девушки. Водителя легковушки доставили в отделение реанимации серовской больницы с черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа, 19-летний пассажир получил сотрясение мозга и ушибленную рану лба.

Одна из девушек госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом бедра, вторая – также с закрытой травмой черепа, сотрясением мозга и тупой травмой живота.