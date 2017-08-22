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Ночью в Екатеринбурге насмерть сбили велосипедиста

Ночью в Екатеринбурге насмерть сбили велосипедиста
16+
Фото: "Google maps"
Судя по всему, он проехал на красный свет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором погиб велосипедист. Автомобиль Peugeot двигался по улице Токарей в сторону Серафимы Дерябиной и сбил мужчину на велосипеде.

От удара у иномарки прогнулась крыша и сильно потрескалось лобовое стекло. Велосипедист скончался на месте.

По предварительной информации от ГИБДД, погибший проехал на запрещающий сигнал светофора.

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Олег Галимов, 23.08.2017, 09:50
Тэги: Новости дня, ГИБДД, Авто
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