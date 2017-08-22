В центре Екатеринбурга Peugeot сбил прохожего после столкновения с грузовиком

Пострадавшего госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Хохрякова в районе трех часов дня столкнулись грузовик и Peugeot. От удара легковушка отлетела и сбила пешехода.

– Столкнулись японский праворульный грузовичок и легковушка Peugeot. Пострадал случайный прохожий, переходивший проезжую часть. Перекресток усеян осколками стекла, – сообщил в соцсетях анонимный очевидец.

На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД и врачи. По данным автоинспекции, аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля – при развороте он не уступил дорогу встречному грузовику.