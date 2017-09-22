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В Екатеринбурге Volkswagen сбил 10-летнего мальчика

В Екатеринбурге Volkswagen сбил 10-летнего мальчика
16+
Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017

В Екатеринбурге на улице Народной Воли Volkswagen сбил 10-летнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщили в городском управлении ГИБДД.
 
За рулем иномарки находился водитель с 13-летним стажем. Он двигался по улице Народной Воли в сторону Сакко и Ванцетти и не успел остановиться перед школьником, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В итоге ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга и был госпитализирован.
 
По факту ДТП проводится дознание.

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Маша Шмурыгина, 23.09.2017, 17:23
Тэги: ДТП, Дети
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