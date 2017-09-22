В России увеличат штраф для водителей за отказ уступить дорогу пешеходам

Сумма поднимется до 2,5 тысяч рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017
Госдума одобрила законопроект, повышающий штраф для автомобилистов, которые отказываются пропустить пешеходов, сообщает ТАСС.
Максимальный размер административного штрафа увеличится с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей. Законопроект вносит поправки в статью 12.18 Кодекса РФ об административных нарушениях, которые предполагают установление санкции за нарушение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и другим участникам движения, за исключением автомобилей.
- В Госдуме отмечают, что внесение изменений небходимо, так как действующие нормы неэффективны.
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